MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "CHP genel başkanı Almanya'da PKK'lı kişilerle fotoğraf çektirmekten fırsat bulmadığı için bu skandal konferansa tek bir söz söylememiştir. " diyerek Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: TAVŞAN

Kılıçdaroğlu'nun Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde "Türkiye'nin Demokratları Yalnız Bırakılmamalıdır" başlığıyla yayımlanan makalesine tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu neyin demokrasisinden bahsediyor?" ifadesini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Almanya'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu ya nereye savrulduğunu bilmiyor ya da tutsak alındığından sesi çıkmıyor. Kılıçdaroğlu, tavsiyem olsun. Her aklına geleni işleme. Her ağacı taşlama. Allah muhafaza, far görmüş tavşana dönersin. Senin o zihniyetini HDP'de kurtaramaz, çürük İYİ Parti'de kurtaramaz."

"KILIÇDAROĞLU SEN MANDA ÖZLEMİ ÇEKİYORSUN"

Berlin'de yapılan İslam konferansı skandaldır, aymazlıktır, inançlarımıza hakarettir. Bu konferansta Diyanet yok sayılmıştır. Almanya İçişleri Bakanlığı İslam konferansı düzenleme hakkını nereden almıştır. CHP genel başkanı Almanya'da PKK'lı kişilerle fotoğraf çektirmekten fırsat bulmadığı için bu skandal konferansa tek bir söz söylememiştir. Kılıçdaroğlu'nun yazdığı makale manda özleminden başka bir şey değildir.

"AKİL SANAN ZEKA ÖZÜRLÜLER KANDİL'E GİTSİN"

Yeni bir çözüm süreci için kendini akil sanan zeka özürlüler bu kış kıyamette niye Oslo'ya giderler? Kandil'e gitseler kendilerini yormazlar. Çözüm süreci gömüleli çok olmuştur. Şansınızı fazla zorlamayın." dedi.