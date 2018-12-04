Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ firari sanıklarının İngiltere'den iadesi sürecinde gündeme gelen ve içeriğinde Yargıtay içtihatlarıyla ilgili değerlendirmeler bulunan bir yazıyla ilgili açıklama yapma gereği doğduğu bildirildi.

İNGİLİZ MAHKEMEYE 87 SAYFALIK METİN GÖNDERİLDİ

Bakanlığın, sosyal medyada dolaşan haber ve yorumlar üzerine hemen inceleme başlattığına değinilen açıklamada, "Akın İpek davası" olarak da bilinen iade davasında, İngiliz mahkemesince ek bilgi taleplerinin, Bakanlık tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılandığı, bu bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak 13 Eylül 2018'de yazı ile diplomatik yoldan gönderildiği vurgulandı.

LONDRA ADALET MÜŞAVİRİ 1 SAYFA EKLEME YAPTI

Bu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmelerin yer almadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sanık ve avukatlarının, Türkiye'deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir.

BİLGİ NOTU İSİM VE İMZA TAŞIMIYOR

Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı, herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir.

LONDRA ADALET MÜŞAVİRİ ANKARA'YA ÇAĞRILDI

Dış muhataplarımızın (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibarıyla inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrılmıştır."

İşte Londra Adalet Müşaviri'nin gönderdiği metnin orjinali ve çevirisi:





