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  • Son Güncelleme: 04.12.2018 19:01

Kremlin'den açıklama! Anlaştık

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı 'in, ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisinin yapılması konusunda anlaştığını duyurdu.

Kremlinden açıklama! Anlaştık

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erdoğan ve Merkel ile gerektiğinde Putin, Erdoğan, Merkel ve (Fransa Emmanuel) Macron'un katılımıyla yeni bir forum düzenlenebileceği konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Suriye konulu dörtlü zirve toplantısının ilki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Putin, Macron ve Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de 'da Vahdettin Köşkü'nde yapılmıştı.

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