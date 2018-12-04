Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırıda bulunan terörist yakalandı

Karayazı ilçesine bağlı Geventepe Mahallesi'nde şafak vakti terör operasyonu düzenlendi. JÖH timleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım yataklık" yaptığı tespit edilen A.O.'nun gidebileceği evlere baskın yaptı. 7 ayrı evde Erzurum JÖH Tabur Komutanlığı destekli 10 timle yapılan operasyonda E.O'nun evinin damında bacaya yapılmış gizli bölmede A.O. isimli terörist saklanırken kıskıvrak yakalandı. Ahırda yapılan aramada da 1 adet tabanca, 8 adet fişek, 1 adet şarjör ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



TERÖRİST ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLUSUNUN KUZENİ ÇIKTI

Terörist A.O. ile ilgili yapılan araştırmada PKK'nın sözde Serhat eyaletine bağlı olarak Karayazı-Eleşkirt grubu sorumlusu B.A. ve Ö.O. ile amca çocukları olduğu ve bu gruba lojistik destek sağladığı ortaya çıktı.



Yakalanan terörist A.O.'nun ayrıca 15 Ağustos 2015 tarihinde Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda terörist grubu içerisinde olduğu belirlendi.



Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar muhafaza altına alınarak A.O., "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



DAHA ÖNCEKİ OPERASYONDA 3 TERÖRİST ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Öte yandan 15 Ağustos 2015 tarihinde Erzurum'un Pasinler ilçesinde emniyet müdürlüğüne yönelik gerçekleşen terör saldırısının ardından Tekman ilçesinde arazi arama taraması yapan jandarma ekipleri, Tekman-Yiğitler köyünde 15 Eylül 2015 günü saat 11.30 sıralarında içinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu aracı durdurmak istemişti. Araç içinde bulunan teröristler mukavemette bulununca çıkan çatışma sonunda, eylem hazırlığındaki 3 terörist sağ olarak ele geçirilmişti. Araç içinde yapılan aramada 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 1 adet glock marka tabanca ve tabancaya ait 4 adet şarjör, 1 adet Rpg-7 roket atar, 1 adet Rpg-7 roket atar mühimmatı, 4 adet el bombası, 1 adet law silahı, 20 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 50 metre elektrik kablosu, piyade tüfeklerine ait bol miktarda mühimmat, 1 adet sırt çantası ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Yakalanan teröristlerin Andok kod adlı Özkan Çelik (PKK'nın sözde Tekman Bölge Sorumlusu),Mardam kod adlı Akif Demirağ ve Sipan kod adlı Kadir Gümüş olduğu belirlenmişti.