Görme engelliler için dijital Kur'an-ı Kerim tanıtım ve dağıtım töreni yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde görme engelliler için dijital Kur'an'ı Kerim hazırlandı. Dijital Kur'an'ı Kerim'in tanıtım ve dağıtım töreni Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleşti. Marmara İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan görme engelliler için dijital Kur'an-ı Kerim tanıtım ve dağıtım programına İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz , projeye destek veren şirket temsilcileri ile çok sayıda görme engelli katıldı.Törende 6 cilt kabartma Kur'an-ı Kerim , 6 cilt Türkçe meali yerine hem kabartma hem dijital, kalemle seçtiği hafızdan istediği sure veya ayet veya mealini dinleme şansı veren Kur'an-ı Kerim'in tanıtımı yapılarak dağıtımı gerçekleşti.Tanıtım ve dağıtım töreninde konuşan İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: "Dünkü 3 Aralık Engelliler Günü vesilesi ile toplantıda arkadaşlarımız çok farklı veçhelerden konuyu gündeme taşıdılar. Ve özellikle vurguladıkları engelliler ve engelli olmayan şeklindeki ayrımın Hakkani ve insani olmadığının böyle bir tasnifin aslında ekseriyetin azınlığa bir bakıma onları yalnızlaştırma olarak gördüklerini ifade ettiler ki katılmamak mümkün değil. Aslında engellilik ya da başka bir şey çoğu zaman insanı kendi tercihi olmadığına göre Allah'ın imtihan olarak verdiği bu özelliklerin her birine ve hiç kimse bir diğerinin aynısı olmadığına göre bu olaylara bakarken her insanı yaratılış bediası olarak görmek ve her insanı Allah'ın Vahdaniyet'inin mazharı olarak görmek en doğru izahtır. Allah birliğini herkese göstermek için herkesi ayrı ayrı yaratmıştır" dedi.

Kur'an-ı Kerim hediye edilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kolay: "Bizim kabartma Kur'an-ı Kerimimiz 15 kilo filan ediyor. 6 cilt 'Allah için okuyoruz onu'. Fakat bununda farklı bir özelliği var. Hem meali var, hem Kur'an-ı Kerim'in kendisi var. Farklı farklı hafız seçenekleri var. Diyelim ki hafızın birini seçtiniz. Kalemin ucunu dokundurduğun zaman hafız başlıyor okumaya. Ayeti işaretleme şansınız var" şeklinde konuştu.Bağcılar Belediyesi'nde memuru Mustafa Gürses: "Kur'an-ı Kerim'i internet vasıtasıyla yardımcı programlar vasıtasıyla sesli olarak bir şekilde ulaşıyorduk. Fakat istediğimiz surenin, istediğimiz ayetine kıs süre içerisinde ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Artık dilediğimiz zaman çok kısa süre içerisinde istediğimiz ayete ulaşabileceğiz" ifadelerini kullandı.