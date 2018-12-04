İstanbul'un çeşitli ilçelerinde asker uğurlayan magandalar, trafiği kestikleri yetmiyormuş gibi bir de havaya ateş açıp trafikte dakikalarca 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Herkesin canını tehlikeye atan magandalar, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. Polis ekipleri vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.