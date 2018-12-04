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  • 04.12.2018 12:02

'da asker eğlencesinde trafik terörü!

’da asker uğurlamak için araçlarla sokağa çıkan magandalar yine ortalığı birbirine kattı. Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir grup otomobilli maganda, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde dakikalarca 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Yolcu otobüslerinin de içinde olduğu uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan magandalar, hiç kimseyi bir an olsun umursamadı. Tehlikeli gösterinin ardından magandalar kestikleri trafiği açıp konvoy halinde kornalara basarak ayrıldı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde asker uğurlayan magandalar, trafiği kestikleri yetmiyormuş gibi bir de havaya ateş açıp trafikte dakikalarca 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Herkesin canını tehlikeye atan magandalar, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. Polis ekipleri vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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