TSK'dan son dakika açıklaması: 5 terörist...

TSK'dan gelen açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine 03-04 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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