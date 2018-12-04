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  • Son Güncelleme: 04.12.2018 11:52

TSK'dan son dakika açıklaması: 5 terörist...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan son açıklamaya göre Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TSKdan son dakika açıklaması

TSK'dan gelen açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine 03-04 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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