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'li ’lılara sahip çıktı

PKK’lılara sahip çıktı
lideri , gezisinde Alman Sol Parti Milletvekili ve terör örgütü destekçisi 'le bir araya geldi. Görüşme tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü 'tan ise skandal görüşmeye ilişkin savunma geldi. Teröre destek veren düşmanlarına toz kondurmayan Öztrak, "Bunlar Alman halkının seçmiş olduğu milletvekilleri. 'Şu gelsin, bu gelmesin' diyemeyiz, gideriz o kurumla görüşmeyi yaparız" demekle yetindi.
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