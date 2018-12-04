CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya gezisinde Alman Sol Parti Milletvekili ve terör örgütü PKK destekçisi Sevim Dağdelen'le bir araya geldi. Görüşme tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak'tan ise skandal görüşmeye ilişkin savunma geldi. Teröre destek veren Türkiye düşmanlarına toz kondurmayan Öztrak, "Bunlar Alman halkının seçmiş olduğu milletvekilleri. 'Şu gelsin, bu gelmesin' diyemeyiz, gideriz o kurumla görüşmeyi yaparız" demekle yetindi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.