Doğum sonrası şuur kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan spiker Kübra Eken'i darbederek felç geçirmesine neden olduğu iddia edilen eşi Neptün Bülent Eken, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Neptün Bülent Eken ve mağdur Kübra Eken ile taraf avukatları katıldı.

Kübra Eken'in avukatlarından İpek Bozkurt, dosyada Kübra Eken'in yaralanmasına ilişkin 6 ayrı rapor bulunduğunu belirterek, "Bu raporlardan 3 tanesinde müvekkilimin yaralanmasının uğradığı darptan meydana geldiği belirtilmektedir. Adli Tıp raporunda ise bu hususun kesin olarak tespit edilemeyeceği belirtilmiştir. Bizce Adli Tıp görevini layıkıyla yerine getirmemiştir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Konuşma güçlüğü yaşadığı görülen mağdur Kübra Eken de sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Son sözü sorulan sanık Neptün Bülent Eken ise üzerine atılı suçu işlemediğini savundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Neptün Bülent Eken'i "kasten yaralama" suçundan önce 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini eşine karşı gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 15 aya çıkaran mahkeme, yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını indirim nedeni sayarak, cezayı 12 ay 15 güne düşürdü.

Mahkeme, Neptün Bülent Eken'in mahkemeye yansıyan suç işleme konusundaki eğilimlerine göre tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle, hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

DURUŞMA BİTİMİNDE AÇIKLAMA

Davanın karara bağlanmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Kübra Eken'in avukatı İpek Bozkurt, kararın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, "Biz bu davayı yaralama olayının olduğu 2013'ten beri takip ediyoruz. Bu dosya 2014'te açıldı. Dosyanın içinde 5 bilimsel rapor var. 3 tanesi Kübra'nın uğradığı darp neticesinde böyle ağır bir beyin kanaması geçirdiğini söylüyor. Müvekkilimizin durumu belli. Sanık, basit yaralamadan ceza aldı. Müvekkilim adına utanıyorum. Duruşma sırasında sanığın göstermiş olduğu halden dolayı da iyi hal indirimi yapıldı. Benim müvekkilimin ömrü elinden alınmış. Çocuğuyla görüşemiyor." ifadelerini kullandı.

Kübra Eken'in annesi Nuran Yelkenci de karara tepki gösterdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kübra Eken'in 20 Haziran 2013'te doğum yaptığı, taburcu edildikten 2 gün sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikayetiyle eşi tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilmişti.

Eken'in beyin kanaması teşhisiyle ameliyat edildiği ifade edilen iddianamede, adli tıp uzmanının, Kübra Eken'in kulak üstündeki ekimozun kendiliğinden oluşamayacağı, bir darp sonucu olabileceği ve bu durumun yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdiği aktarılmıştı.

İddianamede, bu kapsamda Neptün Bülent Eken'in eşi Kübra Eken'i, kasten yaşamsal tehlike geçirmesine sebebiyet verecek şekilde yaraladığı belirtilerek, sanığın 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

