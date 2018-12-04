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  • 04.12.2018 16:12

Gelibolu'da deprem! Depremler

'nin Gelibolu ilçesine bağlı Yülüce köyünde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 'den yapılan açıklamaya göre, deprem saat 15.38'de gerçekleşti. İşte detaylar...

Çanakkalede deprem

'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgisine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Yülüce köyü olan deprem saat 15.38'de gerçekleşti.

Yerin 11.3 km altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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