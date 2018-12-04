Çanakkale'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Yülüce köyü olan deprem saat 15.38'de gerçekleşti.
Yerin 11.3 km altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.
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