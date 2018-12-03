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  • Son Güncelleme: 03.12.2018 17:02

: 'u yapacağız

'nin MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Parti Sözcüsü , 'u yapma vaadinde bulundu.

CHP: İstanbulu Paris yapacağız

'de e yönelik çalışmalar devam ediyor. Partinin haftalık MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan , "Belediyeleri , gibi yapacağız" dedi.

PARİS GİBİ OLACAK

Henüz geçen gün Paris'e giden CHP, mevcut durum değerlendirmesini yaptıkları toplantının ardından yerel seçimlere ilişkin yaptıkları açıklamada, "'u Paris gibi, Londra gibi yapacağız" diyerek "Sözde hizmet" vaadinde bulundu.

"DAHA İYİ HİZMET"

Öztrak "Londra'da, Paris'te, 'de, 'da, Paris'te ne hizmet varsa bizim belediyelerimizde daha iyisini vermeye çalışacağız, bu hizmete talibiz" dedi.

Paris, mevcut durumda 17 gündür eylemciler ve polis şiddetiyle yakılıp yıkılıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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