Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.12.2018 12:45
  • Son Güncelleme: 03.12.2018 13:30

Son dakika: AK Parti'den MHP ile seçim ittifakına ilişkin önemli açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal MHP ile seçim ittifakına ilişkin, "Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız" dedi.

AK Partiden MHP ile seçim ittifakına ilişkin önemli açıklama

MHP ile seçim ittifakına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız." diye konuştu.

Bir televizyon kanalında soruları cevaplayan Mahir Ünal şunları söyledi:

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur ittifakı bir masa başı ittifakı değil. 15 Temmuz ruhunun, Yenikapı bilincinin ortaya koyduğu doğal bir millet mutabakatı. Cumhur ittifakı bir seçim ittifakı değil.

Genel başkan yardımcılarının görüşmeleri genel başkanlara sunulacak. Genel başkanlar da seçim ittifakının nasıl olacağını kamuoyu ile paylaşacaklar. Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız…

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: AK Parti'den MHP ile seçim ittifakına ilişkin önemli açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar