Son dakika: AK Parti'den MHP ile seçim ittifakına ilişkin önemli açıklama

MHP ile seçim ittifakına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız." diye konuştu.

Bir televizyon kanalında soruları cevaplayan Mahir Ünal şunları söyledi:

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur ittifakı bir masa başı ittifakı değil. 15 Temmuz ruhunun, Yenikapı bilincinin ortaya koyduğu doğal bir millet mutabakatı. Cumhur ittifakı bir seçim ittifakı değil.

Genel başkan yardımcılarının görüşmeleri genel başkanlara sunulacak. Genel başkanlar da seçim ittifakının nasıl olacağını kamuoyu ile paylaşacaklar. Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız…