Hüseyin Canbaz, yaptığı açıklamada, yazılım çalışmalarının ardından babasıyla CNC ahşap ve metal torna makineleri ürettiklerini ve bunların satışını yaptıklarını belirtti.
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Hüseyin Canbaz, yaptığı açıklamada, yazılım çalışmalarının ardından babasıyla CNC ahşap ve metal torna makineleri ürettiklerini ve bunların satışını yaptıklarını belirtti.
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