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  • 03.12.2018 13:20

'nden mezun oldu bakın şimdi ne iş yapıyor?

'nın Tavşanlı ilçesinde babasının ürettiği makineleri yazılım ve bilgisayar desteğiyle CNC ahşap ve metal torna tezgahlarına dönüştüren mezunu , ahşaptan dekoratif mutfak tezgahları, lavabolar ve oyuncaklar imal ediyor. Canbaz, ürettikleri lavaboların fiyatının bin 200 ila 2 bin lira arasında değiştiğini belirtiyor.

Boğaziçi Üniversitesinden mezun oldu bakın şimdi ne iş yapıyor?

Hüseyin Canbaz, yaptığı açıklamada, yazılım çalışmalarının ardından babasıyla CNC ahşap ve metal torna makineleri ürettiklerini ve bunların satışını yaptıklarını belirtti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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