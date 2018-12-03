Ankara’da FETÖ zirvesi

ANKARA'DA geçen hafta terör savcıları ile Terörle Mücadele Dairesi yetkililerinin katıldığı "terör" toplantısında, FETÖ'ye yönelik ByLock, ankesör ve mahrem imam soruşturmaları masaya yatırıldı. Toplantıda ByLock'ta sona gelindiği, mahrem imamların ise bir bir deşifre edildiği vurgulandı. Yakalanan şüphelilerden yüzde 42'sinin itirafçı olduğu da açıklandı.
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