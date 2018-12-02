'Face' karası

Kaos lobisi sadece Türkiye'yi değil dünyayı karıştırmaya başladı. Fitil Fransa'da ateşlendi, Belçika ve Hollanda'ya sıçradı. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, George Soros tarafından organize edilen bu gösterilerin yakında Macaristan ve Türkiye'ye sıçrayacağını yazdı. Türkiye düşmanlarının planlarını deşifre eden Diler, Fransa'daki protestolar dahil tüm eylemlerin Facebook üzerinden organize edildiğini, Soros'un Facebook ile anlaştığını ve Türkiye'deki olası gösterileri de George Soros'un oğlu Alexander'ın organize edeceğini yazdı. "Sosyal füze" başlığıyla 29 Kasım günü yayınlanan yazıyla tüm planları açığa çıkan kaos lobisi ilk füzesini gönderdi. Yıllardır Ergün Diler'in yazılarının 175 bin kişi tarafından takip edildiği resmi Facebook hesabı bir anda kapatıldı. Her fırsatta özgürlükten bahseden ve bu bahaneyle PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerin propaganda sayfalarını bile engellemeyen Facebook'un, on binlerce kişinin takip ettiği sayfayı hiçbir uyarı vermeden, kendilerine atılan hiçbir mesajı cevaplamadan kapatması ise bu karanlık düzenin gerçek yüzünü de gösterdi.
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George Soros'un fonladığı Açık Toplum Vakfı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den çekilme kararı almıştı.
Alexander Soros, Türkiye'deki olayları kurguluyor.
iŞTE O YAZI
George Soros'un fonladığı Açık Toplum Vakfı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den çekilme kararı almıştı.
Alexander Soros, Türkiye'deki olayları kurguluyor.
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