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'Face' karası

Soros ve Facebook anlaştı. lobisi harekete geçti. ’da başlayan eylemlerin ayağı kurgulandı. karanlık planı deşifre etti. sayfası hiçbir uyarı verilmeden kapatıldı.

'Face' karası
Kaos lobisi sadece 'yi değil dünyayı karıştırmaya başladı. Fitil 'da ateşlendi, ve 'ya sıçradı. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni , tarafından organize edilen bu gösterilerin yakında ve Türkiye'ye sıçrayacağını yazdı. Türkiye düşmanlarının planlarını deşifre eden Diler, Fransa'daki protestolar dahil tüm eylemlerin Facebook üzerinden organize edildiğini, Soros'un Facebook ile anlaştığını ve Türkiye'deki olası gösterileri de George Soros'un oğlu Alexander'ın organize edeceğini yazdı. "Sosyal füze" başlığıyla 29 Kasım günü yayınlanan yazıyla tüm planları açığa çıkan lobisi ilk füzesini gönderdi. Yıllardır Ergün Diler'in yazılarının 175 bin kişi tarafından takip edildiği resmi Facebook hesabı bir anda kapatıldı. Her fırsatta özgürlükten bahseden ve bu bahaneyle ve gibi terör örgütlerin propaganda sayfalarını bile engellemeyen Facebook'un, on binlerce kişinin takip ettiği sayfayı hiçbir uyarı vermeden, kendilerine atılan hiçbir mesajı cevaplamadan kapatması ise bu karanlık düzenin gerçek yüzünü de gösterdi.

iŞTE O YAZI







George Soros'un fonladığı Açık Toplum Vakfı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den çekilme kararı almıştı.



Alexander Soros, Türkiye'deki olayları kurguluyor.

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