MHP dün yaklaşan yerel seçimler için dokuzu il 41'i ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayını açıkladı. Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçim ittifakı ile ilgili önemli mesajlar verdi. Bahçeli "Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, karşılıklı saygı vardır, jestler de olabilir. Çalışma yapılan uzlaşılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceklerdir. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu. Çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor" şeklinde konuştu. Bahçeli, muhalefet partilerinin koalisyon yapacağı konusunda sorulan bir soruya ise "Muhalefet koalisyon düşünüyorsa yapsın. Zillet İttifakını koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa onların en tabii hakkıdır" şeklinde cevap verdi.
- Güncel
- 02.12.2018
- Gazete
Devlet Bahçeli:İttifak çok iyi gidiyor
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