Bahçeli'den flaş yerel seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerle ilgili konuşan Bahçeli, "Cumhur ittifakı içerisinde jestler de olabilir. Biz sayın Erdoğan ile görüşmeye hazırız." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

"Ergenekon davası sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Ergenekon davası iddianameye göre çökmüş durumdadır. Çok az bir ceza söz konusudur.



KARŞILIKLI JESTLERİMİZ OLABİLİR



Cumhur ittifakı içerisinde, gönül, ülke sevdası karşılıklı saygı vardır. Karşılıklı jestler olabilir. Kendisi Amerika'dan döndükten sonra görüşme talebi olursa bu hafta görüşebiliriz.



ÇALIŞMALAR İYİ GİDİYOR



Cumhur ittifakı iyi gidiyor, iki parti çalışıyor Cumhurbaşkanı dönünce ona sunulur çalışamalar."

BAŞKAN ERDOĞAN, "TABİİ Kİ JESTLERİMİZ OLACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna, "Eğer bir mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak." yanıtını vermişti.