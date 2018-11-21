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  • Son Güncelleme: 21.11.2018 18:46

Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sonrası 'den açıklama

Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Sözcüsü Çelik: " Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız." dedi.

İş birliğinde olumlu noktadayız

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Memnuniyet verici görüşme. Yerel seçimlerdeki iş birliği konusunda memnuniyet verici bir durumdayız.

Güçlü irade bir kez daha teyit edildi.

Yerel seçimdeki işbirliğine yönelik önemli bir aşamaya geldik.

Takvim şu şekilde ilerleyecek: Genel Başkan yardımcıları bir araya gelecekler. Bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra kendi vardıkları sonuçları Genel Başkanımıza sunacaklar. Sonrasında Genel Başkanlar tekrar görüşecek.

Bu konuda şimdilik söyleyebileceğim bu kadar.

Cumartesi günü bir tanıtım toplantısı yapacağız. Ankara-İstanbul-İzmir olmak üzere 40 şehirdeki adayları duyuracağız.

Çok olumlu bir aşamada olduğumuzu, daha da olumlu bir aşamaya gideceğimizi ifade edebilirim.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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