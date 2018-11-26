Yeni sistemin muhafazası için her fedakârlığı yaparız. Yerel seçimi rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin senaryolarını başlarına geçirmek, boynumuzun borcudur.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir adayı göstermeyeceğiz. AK Parti kimi isterse aday çıkarabilir. Ön şartsız destekleyeceğiz. Diğer yerlerde de ittifakın gereğini yapacağız.
SOROSLAR YERİN DİBİNE GEÇSİN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da partililerle buluştu. Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar verdi. Önlem alınmazsa, milli fedakarlık yapılmazsa 31 Mart'ta Türkiye'yi siyasi kara kışın beklediğine dikkat çeken Bahçeli, "Biz 31 Mart'a 'Ne kazanıp, ne kaybederiz?' gözüyle bakmıyoruz. Ülke gitmişken belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak" dedi. MHP lideri, AİHM'in "Selahattin Demirtaş bırakılmalı" sözüne de sert çıktı. Şu açıklamaları yaptı: Türkiye yabancı başkentlerden değil, Ankara'dan yönetilir. Gezi olaylarını övüp yerli Soroslar'ın arkasında duranların, FETÖ'yü masum görüp FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıyanların hukuku da batsın, kararı da batsın."
BURAK ERDEM ÇELİK
İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir adayı göstermeyeceğiz. AK Parti kimi isterse aday çıkarabilir. Ön şartsız destekleyeceğiz. Diğer yerlerde de ittifakın gereğini yapacağız.
SOROSLAR YERİN DİBİNE GEÇSİN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da partililerle buluştu. Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar verdi. Önlem alınmazsa, milli fedakarlık yapılmazsa 31 Mart'ta Türkiye'yi siyasi kara kışın beklediğine dikkat çeken Bahçeli, "Biz 31 Mart'a 'Ne kazanıp, ne kaybederiz?' gözüyle bakmıyoruz. Ülke gitmişken belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak" dedi. MHP lideri, AİHM'in "Selahattin Demirtaş bırakılmalı" sözüne de sert çıktı. Şu açıklamaları yaptı: Türkiye yabancı başkentlerden değil, Ankara'dan yönetilir. Gezi olaylarını övüp yerli Soroslar'ın arkasında duranların, FETÖ'yü masum görüp FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıyanların hukuku da batsın, kararı da batsın."
BURAK ERDEM ÇELİK
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bahçellşi tam bir devlet adamı sözlerine dikkat kaale alınsın dinlensin
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