Bugünkü
Takvim

: AK Parti’ye ön şartsız destek vereceğiz

Bahçeli, MHP'nin il ve belediye başkanlarıyla Antalya'da bir araya geldi. talimatını verdi...

AK Parti’ye ön şartsız destek vereceğiz
Yeni sistemin muhafazası için her fedakârlığı yaparız. i rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin senaryolarını başlarına geçirmek, boynumuzun borcudur.



, ve 'de büyükşehir adayı göstermeyeceğiz. AK Parti kimi isterse aday çıkarabilir. Ön şartsız destekleyeceğiz. Diğer yerlerde de ittifakın gereğini yapacağız.



SOROSLAR YERİN DİBİNE GEÇSİN
MHP Genel Başkanı , Antalya'da partililerle buluştu. Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar verdi. Önlem alınmazsa, milli fedakarlık yapılmazsa 'ta 'yi siyasi kara kışın beklediğine dikkat çeken Bahçeli, "Biz 31 Mart'a 'Ne kazanıp, ne kaybederiz?' gözüyle bakmıyoruz. Ülke gitmişken belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak" dedi. MHP lideri, AİHM'in "Selahattin Demirtaş bırakılmalı" sözüne de sert çıktı. Şu açıklamaları yaptı: Türkiye yabancı başkentlerden değil, Ankara'dan yönetilir. Gezi olaylarını övüp yerli Soroslar'ın arkasında duranların, FETÖ'yü masum görüp FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıyanların hukuku da batsın, kararı da batsın."


BURAK ERDEM ÇELİK

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihsan ihsan

bahçellşi tam bir devlet adamı sözlerine dikkat kaale alınsın dinlensin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.11.2018 08:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriDevlet Bahçeli: AK Parti’ye ön şartsız destek vereceğiz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar