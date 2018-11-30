Vizesiz Avrupa için kritik adım!

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen vize serbestisine ilişkin kalan kriterlerden Europol ile iş birliği anlaşmasına dair ilk görüşme Brüksel'de yapıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, vize serbestisi için kalan kriterlerden olan Europol ile iş birliği anlaşmasına yönelik ilk görüşme içişleri ve adalet bakanlıkları ile emniyet genel müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla bugün Brüksel'de gerçekleştirildi.

Kaynaklar, Türkiye ile AB arasındaki en üst düzey karar alma organı olan ve bakanlar düzeyinde toplanan Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın 2019'un ilk yarısında yapılmasının planlandığını belirterek, Brüksel'in de bu konuda istekli olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) taslak raporunun mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu kaydeden kaynaklar, bu şekliyle raporun ne AB'nin ne de Türkiye'nin çıkarına olduğunu savundu.

'7 KRİTERİ PAKET OLARAK GÖRÜYORUZ'

"Vize serbestisi için 72 kriterden kalan 7 kriteri bir paket olarak görüyoruz." diyen kaynaklar, bu kriterlerin hepsinin bir arada çıkabileceğini ifade etti.