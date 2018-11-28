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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 17:45

: AB ile muafiyeti anlaşması! AB ile arasında vizeler kalkacak mı?

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, Türk vatandaşlarına serbestisine dair, "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız." dedi.

ABden flaş vize açıklaması! Türkiyenin...
AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos: "(Türk vatandaşlarına serbestisi) Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı."

Ayrıntılar gelecek...
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