Dün saat 20.00 sıralarında, Demircioğlu Caddesi'nde ilerleyen Çanakkale Belediyesi'ne bağlı 17 FY 343 plakalı halk otobüsünün şoförü ile bisiklet sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Kısa süreli tartışma sırasında bisiklet sürücüsünün kendisine küfür ettiğini öne süren şoför, bisikleti sağ tekerleğinin altına alıp, üzerinden geçti. Bir süre bisikleti sürükleyen otobüs şoförünün bu hareketini, vatandaşlar cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydetti.