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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 17:06

'de otobüs şoföründen inanılmaz intikam! Hemen görevden alındı...

'de, halk otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı ve kendisine küfür ettiğini iddia ettiği bisiklet sürücüsünden akılları durgunluk veren bir hareketle intikam aldı. Otobüsle bisikleti ezen ve metrelerce sürükleyen şoför, Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce başlatılan idrari soruşturma kapsamında görevden alındı.



Dün saat 20.00 sıralarında, Demircioğlu Caddesi'nde ilerleyen Çanakkale Belediyesi'ne bağlı 17 FY 343 plakalı halk otobüsünün şoförü ile bisiklet sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Kısa süreli tartışma sırasında bisiklet sürücüsünün kendisine küfür ettiğini öne süren şoför, bisikleti sağ tekerleğinin altına alıp, üzerinden geçti. Bir süre bisikleti sürükleyen otobüs şoförünün bu hareketini, vatandaşlar cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydetti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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