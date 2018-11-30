Antalya'da çekirgenin kavurmasını yapıp ailesine yediriyor!

Aksu ilçesinde 900 metrekarelik alanda hizmet veren Mira Canlı Hayvancılık ve Böcekçilik Tesisi'nin sahibi emekli turizmci Selami Gökgöl, tesiste 150 binin üzerinde çekirge ve un kurdu yetiştiriyor.
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Aksu ilçesinde 900 metrekarelik alanda hizmet veren Mira Canlı Hayvancılık ve Böcekçilik Tesisi'nin sahibi emekli turizmci Selami Gökgöl, tesiste 150 binin üzerinde çekirge ve un kurdu yetiştiriyor.
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