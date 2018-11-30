Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.11.2018 11:33

Antalya'da çekirgenin kavurmasını yapıp ailesine yediriyor!

Antalya'da çekirge ve un kurdu üretilen tesisin sahibi Selami Gökgöl, protein açısından zengin 'çekirge' ve 'un kurdu'nun insanlar tarafından tüketileceği günü bekliyor. Ailesine ve yakın çevresine çekirge yedirdiğini belirten Gökgöl, "10 sene sonra içimizde çekirge yiyenlerin sayısı artacak" dedi.

Antalyada çekirgenin kavurmasını yapıp ailesine yediriyor!

Aksu ilçesinde 900 metrekarelik alanda hizmet veren Mira Canlı Hayvancılık ve Böcekçilik Tesisi'nin sahibi emekli turizmci Selami Gökgöl, tesiste 150 binin üzerinde çekirge ve un kurdu yetiştiriyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAntalya'da çekirgenin kavurmasını yapıp ailesine yediriyor!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar