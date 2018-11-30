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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 10:18

'da parkta dehşet! Fotoğraf çektirmek istediler felaketi yaşadılar

'da arkadaşıyla birlikte gezmeye gittiği parkta fotoğraf çektiren gençlere felaketi yaşadı. Gençlerin fotoğraf çektirdiği sırada yanına gelen başka bir şahıs, "Burası bizim mekanımız, burada fotoğraf çekemezsiniz" dedi ve gruba bıçakla saldırdı. Saldırıda bir genç ölürken arkadaşı da yaralandı.Polis yaklaşık 100 güvenlik kamerasını inceleyerek, olaydan 3 gün sonra katil zanlısı 16 yaşındaki iki çocuğu yakaladı


Adana'da arkadaşıyla birlikte gezmeye gittiği parkta fotoğraf çektirirken yanına gelen şahıs tarafından "Burası bizim mekanımız, burada fotoğraf çekemezsiniz" denilerek bıçaklanan genç hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

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