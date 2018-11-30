Yalova'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde saat 05.36'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova'da gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedildi. İşte Kandilli'den yapılan son deprem bilgileri...

Yalova'da saat 05.36'da 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 07.33'e kadar aralıklarla toplam 8 artçı deprem daha gerçekleşti.

Yalova merkezli deprem İstanbul'da da hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yalova Valisi Muammer Erol, kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi.

Vali Erol, yaptığı yazılı açıklamada, "Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir." İfadesini kullandı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Yer

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2018.11.30 08:36:25 36.5698 28.7098 23.6 1.5 DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2018.11.30 07:33:54 40.6120 28.9415 11.9 1.7 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2018.11.30 07:31:11 36.0070 30.6325 14.2 1.6 AKDENIZ

2018.11.30 07:23:57 35.8115 29.5360 9.4 1.7 AKDENIZ

2018.11.30 06:49:56 40.5668 29.0092 5.0 1.5 SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)

2018.11.30 06:13:09 40.6023 28.9783 5.2 2.9 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2018.11.30 06:00:35 40.6077 28.9510 10.5 2.2 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2018.11.30 05:56:27 40.6040 28.9495 8.0 1.8 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2018.11.30 05:56:13 35.8638 28.3925 5.0 2.3 AKDENIZ

2018.11.30 05:53:34 40.6212 28.9573 8.7 1.8 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2018.11.30 05:44:52 40.6185 28.9538 11.0 2.0 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2018.11.30 05:41:43 40.5658 28.9958 2.0 1.5 ESENKOY-CINARCIK(YALOVA)

2018.11.30 05:36:34 40.5912 28.9770 6.9 4.3 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2018.11.30 04:17:34 37.9452 26.5840 17.4 2.0 EGE DENIZI

2018.11.30 04:07:12 37.9888 26.7887 13.0 2.2 EGE DENIZI

2018.11.30 03:56:09 38.8380 27.7538 8.4 3.0 KAPAKLI-AKHISAR (MANISA)

2018.11.30 03:50:00 39.0942 31.8432 5.1 1.5 KASOREN-CELTIK (KONYA)

2018.11.30 03:32:29 36.9443 23.1122 24.2 3.8 YUNANISTAN

2018.11.30 02:31:20 41.0578 43.9915 5.5 2.2 AZERBAYCAN

2018.11.30 02:11:12 38.4172 36.2192 7.2 1.6 AYVAT-TUFANBEYLI (ADANA)

2018.11.30 01:51:15 36.9503 44.6308 7.6 2.4 GELISEN-SEMDINLI (HAKKARI)

2018.11.30 00:54:07 38.2370 27.2968 5.0 1.7 YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR)

2018.11.30 00:13:51 37.4702 35.8418 26.4 1.3 HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA)

2018.11.30 00:01:21 37.3932 35.9422 17.5 1.9 CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE)