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  • 30.11.2018 09:28

'da paniği: Vatandaşlar tahliye edildi

’da 4 katlı bir binada çıkan paniğe yol açtı. Dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Sabaha karşı korku dolu dakikalar!
, saat 03:30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi.

4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda kalan vatandaşlar tahliye edildi.



ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Dumandan etkilenen vatandaşlara ambulans içerisinde müdahale edilirken, yangın nedeniyle cadde üzerinde panik yaşandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası cadde üzerinde yaşanan kısa süreli panik sona erdi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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