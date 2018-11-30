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  • Son Güncelleme: 01.12.2018 06:56

'da hareketli anlar! Arabadan çıkanlar şoke etti

’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçan hırsızlık şüphelileri, önce yoldaki bir otomobile ardından polis minibüsüne çarptı. Kazada 1 polis memuru ile 2 şüpheli yaralandı. Kaza sonrası otomobilde yapılan aramada çıkanlar şoke etti.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Yıldız Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri,ÿ06 RLZ 06 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Süleyman Ç. ve Uğur K., kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun süre kovaladığı otomobil, daha sonra Batıkent'ten Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na yöneldi. Bulvar üzerinde hızlanan otomobil, önce 06 JSS 89 plakalı otomobile daha sonra yol kenarındaki 06 AB 0017 plakalı polis minibüsüne çarptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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