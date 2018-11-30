Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı hazırladı. Başsavcılık olaya karıştığı iddia edilen 18 kişinin Türkiye'ye iadesini istemişti. Fakat bugüne kadar bu iade talepnamesine olumlu cevap verilmemişti.
SAVCILIKTAN YENİ HAMLE
Bunun üzerine başsavcılık, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme" suçundan şüphelilerin yakalamasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de Suikast Timi hakkında yakalama kararı çıkardı. İşte o şüphelilerin isimleri: Meshal Saad M Albostani, Salah Muhammed A Tubaigy, Naif Hassan S. Alarifi, Muhammed Saad H. Alzahrani, Mansur Othman M. Abahüseyin, Halid Aedh G. Altaibi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Waleed Abdullah M. Alsehri, Türki Müşerref M. Alsehri, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Fahad Shabib A. Albalawi, Badr Lafi M. Alotaibi, Mustafa Muhammed M. Almadani, Saif Saad Q Alqahtani...
SAVCILIKTAN YENİ HAMLE
Bunun üzerine başsavcılık, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme" suçundan şüphelilerin yakalamasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de Suikast Timi hakkında yakalama kararı çıkardı. İşte o şüphelilerin isimleri: Meshal Saad M Albostani, Salah Muhammed A Tubaigy, Naif Hassan S. Alarifi, Muhammed Saad H. Alzahrani, Mansur Othman M. Abahüseyin, Halid Aedh G. Altaibi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Waleed Abdullah M. Alsehri, Türki Müşerref M. Alsehri, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Fahad Shabib A. Albalawi, Badr Lafi M. Alotaibi, Mustafa Muhammed M. Almadani, Saif Saad Q Alqahtani...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.