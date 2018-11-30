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Kaşıkçı cinayetindeki ine yakalama kararı

Gazeteci ’yı öldürmek üzere iki özel jetle ’a gelen Suudi Arabistanlı 15 kişinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Suikast timine yakalama kararı
Suudi gazeteci 'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı hazırladı. Başsavcılık olaya karıştığı iddia edilen 18 kişinin 'ye iadesini istemişti. Fakat bugüne kadar bu iade talepnamesine olumlu cevap verilmemişti.

SAVCILIKTAN YENİ HAMLE
Bunun üzerine başsavcılık, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme" suçundan şüphelilerin yakalamasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de Suikast Timi hakkında yakalama kararı çıkardı. İşte o şüphelilerin isimleri: Meshal Saad M Albostani, Salah Muhammed A Tubaigy, Naif Hassan S. Alarifi, Muhammed Saad H. Alzahrani, Mansur Othman M. Abahüseyin, Halid Aedh G. Altaibi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Waleed Abdullah M. Alsehri, Türki Müşerref M. Alsehri, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Fahad Shabib A. Albalawi, Badr Lafi M. Alotaibi, Mustafa Muhammed M. Almadani, Saif Saad Q Alqahtani...

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