Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantin”in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Erdoğan, bu ilgiye karşılık verirken, onlarla sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantin"in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.