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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 04:50

Başkan Erdoğan'a 'de yoğun ilgi

Başkan , G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ”in başkenti 'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Erdoğan, bu ilgiye karşılık verirken, onlarla sohbet etti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantin"in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
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