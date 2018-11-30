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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 10:40

'da terör operasyonu

'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbulda terör operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün yapılanması / içerisinde faaliyette bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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