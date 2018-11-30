İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyette bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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