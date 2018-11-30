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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 09:56

'da şok olay! Kadın polislere fuhuş yaptırdı!

'da aralarında adliyede çalışan iki kadın polise ve öğretmen ablasına da iş adamlarıyla fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın polis 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadın polislere fuhuş şoku!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğini telefonla arayan ve ismini açıklamayan bir kadın, A.D. (38) isimli kadın polis memurunun kadın ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir polis merkezinde görevli kadın polis memuru A.D.'nin telefonu Adana 3. Sulh Ceza Mahkemesinin kararıyla dinlemeye alındı.

Ahlak polisi, dinlemelerde A.D.'nin Adana Adliyesinde görevli polis memurları Y.A. ve M.B. ile öğretmen ablası M.B.'ye fuhuş yaptırdığını tespit etti. Cumhuriyet savcısı, kadın polis hakkında 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

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