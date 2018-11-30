Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğini telefonla arayan ve ismini açıklamayan bir kadın, A.D. (38) isimli kadın polis memurunun kadın ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir polis merkezinde görevli kadın polis memuru A.D.'nin telefonu Adana 3. Sulh Ceza Mahkemesinin kararıyla dinlemeye alındı.

Ahlak polisi, dinlemelerde A.D.'nin Adana Adliyesinde görevli polis memurları Y.A. ve M.B. ile öğretmen ablası M.B.'ye fuhuş yaptırdığını tespit etti. Cumhuriyet savcısı, kadın polis hakkında 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

