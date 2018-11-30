

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda yaşandı. İddiaya göre, bir öğrenci velisi okulun kapısında duruyordu. Bu sırada okulda görevli öğretmen ise okulun girişine araba ile girdi. Öğretmen veliye çekilmesi gerektiğini söyledi. İkili arasında yol yüzünden çıkan tartışma kavgadönüştü.