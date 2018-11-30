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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 15:48

’da ! Öğretmene kızıp, u bastılar…

’da bir da bulunan veli ile öğrenci arasında çıkan tartışma veli yakınlarının gelmesi ile büyüdü. Okulu basan veliler ve öğretmenler arasındaki arbede okulun kamerasına yansıdı. Öte yandan, başka veliler de çocukların önünde yaşanan kavgaya tepki gösterdi.


Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda yaşandı. İddiaya göre, bir öğrenci velisi okulun kapısında duruyordu. Bu sırada okulda görevli öğretmen ise okulun girişine araba ile girdi. Öğretmen veliye çekilmesi gerektiğini söyledi. İkili arasında yol yüzünden çıkan tartışma kavgadönüştü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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