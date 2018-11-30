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  • 30.11.2018 15:09

'da şoke eden olay! Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı

'da Merkez Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi’ndeki kanalizasyon aşırı yağmur nedeniyle taştı. Ancak taşan suyla birlikte kanalizasyondan yola, beze sarılı bir bebek cesedi geldi.



Batman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniye taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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