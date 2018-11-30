G20 liderleri yemekte buluştu! Başkan Erdoğan'ın talebi dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Colon Theatre'da düzenlenen kültürel etkinliğe katıldı ve liderler onuruna verilen yemeğe iştirak etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Colon Theatre'da düzenlenen kültürel etkinliğe katıldı ve liderler onuruna verilen yemeğe iştirak etti.
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