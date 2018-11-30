Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.12.2018 07:28
  • Son Güncelleme: 01.12.2018 07:50

G20 liderleri yemekte buluştu! Başkan Erdoğan'ın talebi dikkat çekti

Arjantin Devlet Başkanı Mauriccio Macri, Buenos Aires'in en gözde mekanı Teatro Colon'da G20'ye katılan devlet başkanları onuruna bir yemek verdi. Liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helal yemek talebiyle, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un vejeteryan isteği dikkat çekti.

Başkan Erdoğandan dikkat çeken talep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Colon Theatre'da düzenlenen kültürel etkinliğe katıldı ve liderler onuruna verilen yemeğe iştirak etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriG20 liderleri yemekte buluştu! Başkan Erdoğan'ın talebi dikkat çekti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar