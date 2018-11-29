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  • 30.11.2018 05:01

'den 15 yıl hapsi istenen Rektör , görevden alındı

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. , Yüksek Öğretim Kurulu () tarafından görevinden alındı.

Görevden alındı!

Alınan bilgiye göre, Şimşek hakkında, 'nün "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, "örgüte yardım ettiği" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 3. 'nce kabul edildi.

Bunun üzerine, , tarafından görevinden alındı. YÖK tarafından rektörlük görevini vekaleten İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat'ın yürütmesi uygun görüldü.

Rektör Şimşek, 22 Haziran 2017 tarihinde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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