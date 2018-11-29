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  • 29.11.2018 12:58
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 13:12

Son dakika: Saros açıklarında büyük fırtına! Çok sayıda tekne suya gömüldü, uçaklar yaşadı...

Saros açıklarında yaşanan fırtına nedeniyle limanda bulunan birçok büyük ve küçük çaplı tekne suya gömülürken fırtına 'da etkisini gösterdi. İstanbul'da da teknelerini kurtarmak isteyen balıkçılar da adeta seferber oldu. Öte yandan İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle uçaklar inişe geçtiği esnada yaşadı. Rüzgarın etkisiyle beşik gibi sallanan uçaklar kameralar tarafından görüntülendi.

'da da etkili olan şiddetli fırtına balıkçıları alarma geçirdi. Arnavutköy Karaburun'da olumsuz hava koşullarından teknelerini kurtarmak isteyen balıkçılar seferber oldu.

İstanbul'un kıyılarına açılan güzergâhında bulunan Karaburun'da olumsuz hava şartları hayatı etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy Karaburun sahilinde bulunan balıkçılar şiddetli rüzgardan teknelerini kurtarmak için adeta seferber oldu. Limanda bulunan dalgakıranın iç kısmında bulunan balıkçı barınağında bekletilen kayık ve tekneler rüzgarın etkisinden korunmak için çekilmeye başlandı. Limana getirilen traktör yardımıyla römorka yüklenen kayıklar denizden çıkartılarak hangara kaldırıldı. Bazı balıkçı tekneleri ise birbirine bağlanarak olumsuz hava koşullarından korunmaya çalışıldı.

"HAVA ŞARTLARI ÇOK FENA"

Barınaktan teknesini hangara çeken bir balıkçı, "Maalesef tekneyi zor kurtardık, hava şartları çok fena herkese teknelerini denizden çekmesini öneriyorum. Hava esmeye başlayınca teknenin başından ayrılamıyoruz tekneler batmasın diye. Limanın da kötü şartlarından dolayı bunu her seferinde yaşıyoruz" dedi

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN FIRTINA UÇAKLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan rüzgar nedeniyle 'na iniş yapan uçaklar da yaşadı. İniş için alçalan uçaklar rüzgarın etkisiyle adeta beşik gibi sallandı. Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde uçaklar fırtına nedeniyle beşik gibi sallanıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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