İstanbul hava durumu tahminleri için Meteoroloji'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da yaşanan sağanak yağış ve fırtına ile birlikte soğuk havanın etkisi yaşamı olumsuz kılıyor. Yurt genelinde yaşanan soğuk hava ile birlikte bazı bölgelerde kar ve sağanak yağış etkisini gösteriyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da sağanak yağış ne zamana kadar sürecek? İşte 5 günlük İstanbul hava durumu tahmini...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı yapılmadı. Şu an için kar yağışı beklenmiyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İstanbul için 5 günlük hava durumu raporu yayınlayan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.00'e kadar kuvvetli yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının bugün en yüksek 10 en düşük 7 derece olacağı İstanbul'da gece saatlerine kadar etkisini sürdürek yağışın 30 Kasım'da devam edeceği bildirildi.

İstanbul'da Aralık ayına yağışsız girecek. 1 Aralık Cumartesi günü en yüksek 9 derece sıcaklığı olacak hava durumu tahminine göre, çok bulutlu bir hava İstanbulluları bekliyor.

2 Aralık Pazar günü parçalı bulutlu hava ile karşılaşacak İstanbullular. Pazar günü hava sıcaklığı en yüksek 13, en düşük 4 derece olacak.

3 Aralık Pazartesi günü parçalı buluylu hava etkili olacak. Hava sıcaklığı en yüksek 15 en düşük 6 derece olacak.

4 Aralık Salı günü ise yağmurlu hava İstanbulluları bekliyor.

MERSİN VE ADANA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bu gece başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 30 Kasım sabah saatlerinden itibaren Mersin il geneli ile Adana'nın batısında (Adana Merkez, Pozantı, Aladağ ve Karaisalı) çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacak. Meteoroloji bu bölgelerde yaşayan vatandaşları, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım ve deniz üzerinde hortum oluşum riski ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları karşısında uyardı.

METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Akdeniz kıyıları başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde yarın sağanak beklenirken, Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Adapazarı çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Mersin çevreleri, Adana'nın batı kesimleri, Adıyaman ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Batı Karadeniz'in batısı, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtınamsı rüzgar (40-60 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Denizlerdeki hava durumuna bakıldığında, Kuzey ve Orta Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına öngörülüyor.