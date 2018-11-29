Kahramana son veda

Batman'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin (50), Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İki kız babası olan Öztekin'in, PKK'lı Baver Damlayıcı'nın kendisine siper olarak rehin aldığı küçük çocuğa zarar gelmemesi için adeta canını feda ettiği ortaya çıktı.
İki kız babası olan Öztekin'in, PKK'lı Baver Damlayıcı'nın kendisine siper olarak rehin aldığı küçük çocuğa zarar gelmemesi için adeta canını feda ettiği ortaya çıktı.
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