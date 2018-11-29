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Kahramana son veda

Şehit polis , ’da toprağa verildi.

Kahramana son veda
Batman'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru (50), 'ın Ergani ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



İki kız babası olan Öztekin'in, PKK'lı Baver Damlayıcı'nın kendisine siper olarak rehin aldığı küçük çocuğa zarar gelmemesi için adeta canını feda ettiği ortaya çıktı.

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