Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.11.2018 10:03

sevgilisinin kocası eve erken gelince çıplak cama çıktı

'de yaşanan bu olay "pes" dedirtti. bir kadınla ilişkiye giren genç adam, kadının kocası eve erken gelince kaçacak yer bulamayıp 4'üncü kattaki evin penceresine çıktı. Üzerinde kıyafetleri olmayan adam bir süre sonra kendisini boşluğa bırakarak yere çakıldı.

Çin'de çekilen bu görüntüler, tüm dünyada ses getirdi. İddiaya göre, bir adam, sevgilisinin kocası eve erken gelince yakalanmamak için kıyafetlerini giymeye fırsat bulamadan 4'üncü kattaki evin penceresine çıktı.

Bir süre burada asılı kalan adam, kendini boşluğa bıraktı. Düştüğü yerde şans eseri plastik çöp konteynerine çarpan adam, hayatta kaldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriEvli sevgilisinin kocası eve erken gelince çıplak cama çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar