Çin'de çekilen bu görüntüler, tüm dünyada ses getirdi. İddiaya göre, bir adam, sevgilisinin kocası eve erken gelince yakalanmamak için kıyafetlerini giymeye fırsat bulamadan 4'üncü kattaki evin penceresine çıktı.

Bir süre burada asılı kalan adam, kendini boşluğa bıraktı. Düştüğü yerde şans eseri plastik çöp konteynerine çarpan adam, hayatta kaldı.