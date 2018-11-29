Ankara'da dehşet! PÖH'ler seferber oldu! 'Seni kimseye yar etmem' deyip...

Mamak'a bağlı Üreğil Mahallesi'ndeki Manolya Konutları'nda oturan Emine Çakır (39) ile bir süredir birlikte yaşayan Habib K. (50) kadın ile birlikte evinin önüne geldi.
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Mamak'a bağlı Üreğil Mahallesi'ndeki Manolya Konutları'nda oturan Emine Çakır (39) ile bir süredir birlikte yaşayan Habib K. (50) kadın ile birlikte evinin önüne geldi.
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