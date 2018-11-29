Ankara'da dehşet! PÖH'ler seferber oldu! 'Seni kimseye yar etmem' deyip... Ankara'da birlikte yaşadığı kadını evinin önünde silahla ateş ederek vuran kişi intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan kadını rehin alan zanlı olay yerine gelen polis ekiplerini yaklaştırmamak için çevreye rastgele ateş etti. Bir süre sonra polisin ikna çabası ile yaralı kadını polis ekiplerine veren zanlı teslim olmamak için direnirken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırdığı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel harekat timlerinin "teslim ol" çağrılarına direnen zanlı olay yerine çağrılan ailesinin ikna çabasıyla teslim oldu.

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