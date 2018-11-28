Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak'ta çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Çırpınan balıkları avlamak üzere suya botla giren vatandaşları polisler 'balıklar zehirli olabilir' diyerek uyarmaya çalıştı.
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Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak'ta çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Çırpınan balıkları avlamak üzere suya botla giren vatandaşları polisler 'balıklar zehirli olabilir' diyerek uyarmaya çalıştı.
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