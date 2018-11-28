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  • 29.11.2018 07:12

'ta balıklar kıyıya vurdu

'dan geçen 'ta henüz bilinmeyen bir nedenle çok sayıda balık karaya vurdu. Can çekişen balıkları avlamak üzere botla suya giren vatandaşları polis "balıklar zehirli olabilir" diyerek uyardı.

Vatandaş suya daldı polis uyardı! Dikkat zehirli olabilir

Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak'ta çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Çırpınan balıkları avlamak üzere suya botla giren vatandaşları polisler 'balıklar zehirli olabilir' diyerek uyarmaya çalıştı.

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