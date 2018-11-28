Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen kazada, enkaz altında kalan 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan işçinin cesedi, sedyeye alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa götürüldü.

İşçinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON İŞÇİNİN DE CENAZESİNE ULAŞILDI

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çöken enkazın altında kalan son işçinin cesedi 23.14 sıralarında çıkarıldı. Enkazdan 1 işçi yaralı olarak çıkarılırken, 3 işçinin ise cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.