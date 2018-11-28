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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 00:07

Son dakika: 'deki da enkazda kalan son işçinin de cenazesine ulaşıldı

Kocaeli- kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan son işçinin de cenazesine ulaşıldı.

Gebzedeki kazadan acı haber!

çalışmaları esnasında Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsü'ne yakın bir noktada yapılan viyadük çalışması sırasında, beton blokun ters dönerek üzerindeki işçilerle düşmesi sonucu meydana gelen da, enkaz altında kalan 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılan işçinin cesedi, sedyeye alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa götürüldü.

İşçinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SON İŞÇİNİN DE CENAZESİNE ULAŞILDI
Kuzey Marmara Otoyolu'nda çöken enkazın altında kalan son işçinin cesedi 23.14 sıralarında çıkarıldı. Enkazdan 1 işçi yaralı olarak çıkarılırken, 3 işçinin ise cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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