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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 00:30

Son dakika: Başkan Erdoğan: ile 'i konuşacağız

Başkan 'ne katılacak. Erdoğan, Arjantin ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Arjantin'de Başkanı 'la konusunu görüşeceklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan: Trump ile Münbiçi konuşacağız

Başkan 'ne katılacak. Erdoğan, Arjantin ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Arjantin'de Başkanı 'la konusunu görüşeceklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"G-20 Zirvesi'nde ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz."

"G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız."

"G-20 Zirvesi'nin hitamında Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacağım"

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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