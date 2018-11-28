Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, Arjantin ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini bildirdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"G-20 Zirvesi'nde ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz."
"G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız."
"G-20 Zirvesi'nin hitamında Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacağım"
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