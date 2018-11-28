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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 12:01

'nda korkunç kaza! Gebze'de işçiler beton bloğun altında kaldı

Gebzede viyadük çöktü! İşçiler beton bloğun altında kaldı

'nun Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, bazı işçiler düşen bloğun altında kaldı.



Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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