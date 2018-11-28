Başkan Erdoğan açıklayınca panik oldular! Yunanistan yine provokasyon peşinde

Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı petrol ve doğalgaz çalışmaları, Yunanistan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mülteci konusu gündeme gelince Yunanistan'ın tir tir titrediğini ancak konunun petrol ve doğalgaz olduğu zaman Yunanistan'ın aslan kesildiğini söyledi.
SAVAŞ SENARYOSU
Başkan Erdoğan'ın bu değerlendirmeleri üzerine, Yunan medyasında küstah haberler servis edildi.
Bunlardan biri de savaş senaryosu oldu.
Lozan Antlaşması'nın önemine dikkat çeken Yunan medyası, Türkiye'deki hava üslerine karşı hangi adalara füze yerleştirilebileceğini yazdı.
TÜRKİYE ÜSTÜN TEKNOLOJİYE SAHİP
Türkiye'nin sahip olduğu üstün teknoloji, Yunan hava üslerini yerle bir edecek güçte.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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