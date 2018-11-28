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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 11:38

Başkan Erdoğan açıklayınca panik oldular! Yunanistan yine provokasyon peşinde

Lozan Antlaşması'na güvendiğini defalarca açıklayan Yunanistan tarafı, Türkiye'nin dibindeki adacıklara füze yerleştirme çabasına soyundu. Türkiye'nin sahip olduğu üstün teknoloji, Yunan hava üslerini yok edebilecek güçte.

Yunanistan yine provokasyon peşinde

Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı petrol ve doğalgaz çalışmaları, Yunanistan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mülteci konusu gündeme gelince Yunanistan'ın tir tir titrediğini ancak konunun petrol ve doğalgaz olduğu zaman Yunanistan'ın aslan kesildiğini söyledi.

SAVAŞ SENARYOSU

Başkan Erdoğan'ın bu değerlendirmeleri üzerine, Yunan medyasında küstah haberler servis edildi.

Bunlardan biri de savaş senaryosu oldu.

Lozan Antlaşması'nın önemine dikkat çeken Yunan medyası, Türkiye'deki hava üslerine karşı hangi adalara füze yerleştirilebileceğini yazdı.

TÜRKİYE ÜSTÜN TEKNOLOJİYE SAHİP

Türkiye'nin sahip olduğu üstün teknoloji, Yunan hava üslerini yerle bir edecek güçte.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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