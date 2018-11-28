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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 18:22

Avrupa Birliği'nden 'na büyük övgü

Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türk vatandaşlarına serbestisi ile ilgili yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakın olduklarını duyurdu.

ABden İstanbul Havalimanına büyük övgü

Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türk vatandaşlarına serbestisi ile ilgili olarak, ''Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı.'' açıklamasında bulundu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA BÜYÜK ÖVGÜ
AB Komisyonu Üyesi Bulc, ''Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle (Türkiye) gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte , havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu.'' dedi.

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