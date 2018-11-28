AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türk vatandaşlarına vize serbestisi ile ilgili olarak, ''Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı.'' açıklamasında bulundu.



İSTANBUL HAVALİMANI'NA BÜYÜK ÖVGÜ

AB Komisyonu Üyesi Bulc, ''Havacılık sektöründeki kapasitesiyle küresel bir lider haline gelen ülkenizle (Türkiye) gurur duyabilirsiniz. Özellikle rekor sürede inşa ettiğiniz bu inanılmaz yeni havalimanıyla birlikte İstanbul, havacılık alanında bölgesel bir merkez oldu.'' dedi.



