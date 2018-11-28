'Diyanetten arıyoruz' diyerek dolandırdılar; lüks yatta parti verdiler

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çağrı merkezinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adını kullanarak arama yapan ve vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar ederek satış yaparak kazanç elde edildiğini belirledi. Polis ekipleri 8 ay boyunca yaptığı fiziki ve teknik takiple şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin 'Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan arıyoruz', 'Hayır kurumundan arıyoruz' gibi bahanelerle 30 bin kişiye ulaşarak bu kişilere dini kitaplar ile gül kokulu tespih satarak 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıklarını ortaya çıkarttı.