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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 12:33

'Diyanetten arıyoruz' diyerek dolandırdılar; lüks yatta parti verdiler

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 bin kişiyi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adını kullanarak, dini kitap satma vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığı belirtilen 31 kişiyi gözaltına aldı.  Şüphelilerin elde ettiği paralarla şebeke liderine yatta lüks doğum günü kutlaması yapması ve şüphelilerin yurtdışında bulunan eğlence merkezlerinde vakit geçirmelerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çağrı merkezinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adını kullanarak arama yapan ve vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar ederek satış yaparak kazanç elde edildiğini belirledi. Polis ekipleri 8 ay boyunca yaptığı fiziki ve teknik takiple şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin 'Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan arıyoruz', 'Hayır kurumundan arıyoruz' gibi bahanelerle 30 bin kişiye ulaşarak bu kişilere dini kitaplar ile gül kokulu tespih satarak 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıklarını ortaya çıkarttı.

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