Olay, Adana'nın Seyhan İlçesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan parkta meydana geldi.
İddiaya göre, erkek arkadaşına kaçan S.K.'nın, bu birliktelikten bir kızı oldu. Pişman olan S.K., tekrar ailesinin yanına döndü. Dün akşam saatlerinde S.K. yanına aldığı 9 aylık bebeğiyle dışarı çıktı.
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