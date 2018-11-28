Son dakika: Başkan Erdoğan ve Trump anlaştı!

Görüşmede ikili ilişkiler ve Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı. İki lider Arjantin'de yapılacak G20 zirvesinde yüz yüze görüşme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşme ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump bugün bir telefon görüşmesi yapmışlardır.







Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alınmıştır.



Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur.



Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kalmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.