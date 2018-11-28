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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 18:12

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Trump anlaştı!

Başkan ile ABD Başkanı telefonda görüştü. Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, ’de ile arasında yaşanan gerilim ele alındı.

Erdoğan ve Trump anlaştı! Kritik gelişme

Görüşmede ikili ilişkiler ve 'de ile arasında yaşanan gerilim ele alındı. İki lider Arjantin'de yapılacak G20 zirvesinde yüz yüze görüşme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşme ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın bugün bir telefon görüşmesi yapmışlardır.



Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında 'te yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kalmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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