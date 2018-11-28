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  • 28.11.2018 19:14

'de bazı okullar tatil edildi

’de sele neden olan sağanak yağış nedeniyle Valilik kararıyla bazı okullarda eğitime ara verildi.

Valilik açıkladı! Okullar tatil edildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun sağanaktan dolayı ulaşımda ve binalarında sorun yaşanan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Edirne'de 29 ve 30 Kasım tarihlerinde eğitime ara verilen okullar şunlar:

"Özel Sınav Temel Lisesi, Bahçeşehir İlkokulu, Ortaokulu ve Fen Lisesi, Özel Filiz İlkokulu, Ortaokulu ve , Özel Edirne Safir İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Özel Yaren Anaokulu."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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