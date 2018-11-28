Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun sağanaktan dolayı ulaşımda ve binalarında sorun yaşanan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Edirne'de 29 ve 30 Kasım tarihlerinde eğitime ara verilen okullar şunlar:
"Özel Edirne Sınav Temel Lisesi, Özel Edirne Bahçeşehir İlkokulu, Ortaokulu ve Fen Lisesi, Özel Filiz İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Özel Edirne Safir İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Özel Yaren Anaokulu."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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